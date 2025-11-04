Haberler

Torre dei Conti Kulesi'nde Çökme: İşçi Hayatını Kaybetti

Torre dei Conti Kulesi'nde Çökme: İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Roma'daki tarihi Torre dei Conti kulesinde meydana gelen çökme olayında enkaz altında kalan 66 yaşındaki işçi, 11 saatlik kurtarma operasyonunun ardından hastanede hayatını kaybetti.

İTALYA'nın başkenti Roma'daki 13'üncü yüzyıldan kalma 'Torre dei Conti' kulesinde restorasyon çalışmaları sırasında meydana gelen iki çökme olayında enkaz altında kalan 66 yaşındaki işçi, 11 saatlik operasyonla kurtarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybetti.

Roma'daki 13'üncü yüzyıldan kalma tarihi 'Torre dei Conti' kulesinde öğle saatlerinde iki ayrı çökme olayı meydana geldi. Çökme sonucu 3 işçi kulede sıkıştı, 1 işçi de enkaz altında kaldı. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla kulede mahsur kalan 3 işçi kurtarılırken, enkaz altında kalan işçinin ise 11 saatlik operasyonla yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin, daha sonra hastanede kalp krizi geçirdiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşamını yitiren işçinin Romanya uyruklu 66 yaşındaki Octay Stroici olduğu aktarıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, " Roma'daki Torre dei Conti'nin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Octay Stroici'nin trajik vefatından ötürü, kendim ve hükümetim adına derin üzüntümü belirtiyor ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili Roma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
