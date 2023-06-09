Toplu ulaşımın geleceğine elektrikli araçlar damga vurdu

130 yıllık tarihi olan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP) küresel zirvesi 85 ülkeden katılımla Barselona'da yapıldı. Zirve kapsamında düzenlenen fuarda çok sayıda Türk firma da teknolojilerini tanıttı. 1885 yılında kurulan ve günümüzde dünya genelinde bütün toplu taşıma örgütlerini bir araya getiren UITP'nin bu yıl ki zirvesine elektrik araç teknolojileri damgasını vurdu. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı zirvede 400 konuşmacı yer aldı.

METRO İSTANBUL BAŞKANLIK YAPACAK

TOPLU ULAŞIMIN YÜZDE 83'Ü OTOBÜS İLE GERÇEKLEŞİYOR

KOVİD SONRASI TOPLU ULAŞIM KULLANIMI YÜZDE 90'LARDA

Türkiye'deki teknolojik gelişmelere değinen Kaan Yıldızgöz, "Toplu ulaşım endüstrisine baktığımızda Avrupa endüstrisi öne çıkıyor. Ancak Türk ve Çin endüstrisi de örnek büyük bir endüstri. Türk endüstrisinde iki sınıf var. Birincisi bizim otobüs üreticilerimiz dünyanın sayılı iyi ürünler üreten, hem fiyat hem kalite anlamında dengeyi iyi sağlayan üreticilerimiz var. Türk katılımcılarının stantlarını dolaştım, stantlar yabancı yatırımcılarla dolmuştu" dedi.