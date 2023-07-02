Tonga Krallığı'nda 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga Krallığı'nda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Tonga'nın Neiafu şehrinin 132 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Depremde can ve mal kaybı bilgisi paylaşılmadı ve tsunami uyarısı yapılmadı.