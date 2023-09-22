Tokyo'nun en popüler turistik bölgelerinden biri olan ve dünyanın en kalabalık yaya geçidine ev sahipliği yapan Shibuya'daki bir binada yangın çıktı. Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bölgede paniğe yol açan yangın, yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi.

- Tokyo'nun merkezindeki 5 katlı binada yangın paniği

TOKYO - Tokyo'nun en popüler turistik bölgelerinden biri olan ve dünyanın en kalabalık yaya geçidine ev sahipliği yapan Shibuya'daki bir binada yangın çıktı. Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bölgede paniğe yol açan yangın, yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yangın paniği yaşandı. Ülkenin en popüler turistik bölgelerinden biri olan ve dünyanın en kalabalık yaya geçidine ev sahipliği yapan Shibuya semtindeki 5 katlı bir binanın 1. katındaki restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saatle 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla bölgedeki birçok cadde geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.

Saatler sonra söndürüldü

Alevler, yaklaşık 5 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildi. Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bölgede kısa süreli paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.