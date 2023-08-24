Tokyo'da Nükleer Atık Sularının Denize Boşaltılması Protesto Edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da hükümet ile Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin (TEPCO) nükleer atık suları denize boşaltma kararını protesto etmek için TEPCO genel merkezi önünde toplanan halk, 24 Ağustos 2023. Japonya, kamuoyunun endişeleri ile ülke içinde ve dışındaki şiddetli muhalefete rağmen Perşembe günü nükleer atık suyu hasarlı Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nden Pasifik Okyanusu'na boşaltmaya başladı.

TOKYO, 24 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da hükümet ile Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin (TEPCO) nükleer atık suları denize boşaltma kararını protesto etmek için TEPCO genel merkezi önünde toplanan halk, 24 Ağustos 2023.

Japonya, kamuoyunun endişeleri ile ülke içinde ve dışındaki şiddetli muhalefete rağmen Perşembe günü nükleer atık suyu hasarlı Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nden Pasifik Okyanusu'na boşaltmaya başladı. (Fotoğraf: Yang Guang/Xinhua)