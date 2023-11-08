Tokyo'da Kasım Ayında Rekor Sıcaklık

Japonya Meteoroloji Ajansı, Tokyo'nun merkezinde Kasım ayında kaydedilen 27,5 santigrat dereceyle en yüksek sıcaklığın yaşandığını bildirdi.

TOKYO, 8 Kasım (Xinhua) -- Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin doğusundaki pek çok yerde yahut Kanto bölgesinde Kasım ayının başından bu yana mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar görüldüğünü bildirdi.

Tokyo'nun merkezinde sıcaklıkların Salı günü gündüz 27,5 santigrat dereceye ulaştığını kaydeden ajans, böylece kayıtların tutulmaya başlandığı 1923 yılından bu yana kentte Kasım ayında görülen en yüksek sıcaklığın kaydedildiğini vurguladı.

Tokyo, bu ay içinde sıcaklığın 25 santigrat derece ve üzerine ulaştığı yazdan kalma üçüncü günü, yıl içindeyse 143. günü yaşayarak yıllık rekoru yenilemiş oldu.

Meteoroloji ajansına göre Tokyo'nun da içinde bulunduğu Kanto bölgesindeki olağandışı sıcaklıklar, düşük basınç ve sıcak hava akımları etkisiyle meydana geldi.