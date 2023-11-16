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Tokyo'da İsrail Büyükelçiliği yakınlarında araç kazası

Tokyo'da cep telefonu kamerasıyla çekilen bir fotoğrafta, İsrail Büyükelçiliği yakınlarında kaza yapan bir araç görülüyor. Kazada bir polis memuru yaralandı.