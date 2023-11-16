Tokyo'da İsrail Büyükelçiliği yakınlarında araç kazası
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Tokyo'da cep telefonu kamerasıyla çekilen bir fotoğrafta, İsrail Büyükelçiliği yakınlarında kaza yapan bir araç görülüyor. Kazada bir polis memuru yaralandı.
TOKYO, 16 Kasım (Xinhua) -- Cep telefonu kamerasıyla çekilen fotoğrafta, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında kaza yapan bir araç görülüyor, 16 Kasım 2023.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Perşembe günü Tokyo'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında bir aracın barikata çarpması sonucu bir polis memuru yaralandı. (Fotoğraf: Zhong Ya/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya