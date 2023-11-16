Tokyo'da İsrail Büyükelçiliği yakınında araç barikata çarptı: 1 polis yaralandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında bir araç, barikatlara çarparak bir polisin yaralanmasına neden oldu. Şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

- Tokyo'da bir araç İsrail büyükelçiliği yakınındaki barikata çarptı: 1 polis yaralandı

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında yer alan barikatlara aracıyla çarparak bir polisin yaralanmasına neden olan şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ile dünyanın tepkisini çeken İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğinde saldırı paniği yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.50 sıralarında bir kişinin aracıyla aniden büyükelçiliğin yakınındaki caddeye girerek polislerin bulunduğu noktadaki barikatlara çarptığı belirtildi. Olayda 20'li yaşlarındaki bir polis memurunun hafif yaralandığı, adının Shinobu Sekiguchi'yi olduğu tespit edilen 53 yaşındaki sürücünün olay yerinde gözaltına alındığı açıklandı.

Yerel basında, Shinobu Sekiguchi'nin olaydan yaklaşık 6 saat önce sosyal medya hesabından "İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal etmekle hata yaptı" şeklinde bir paylaşım yaptığı ifade edildi. Sekiguchi'nin eylemi İsrail'e tepki olarak gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Güvenlik önlemleri artırılmıştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar Japonya'da birçok kesimin tepkisini çekmiş, Tokyo'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında birçok protesto gösterisi düzenlenmişti. Herhangi bir güvenlik riskine karşı, polis büyükelçilik çevresindeki güvenlik önlemlerini artırmıştı.