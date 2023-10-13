Japonya'nın başkenti Tokyo'da Müslümanlar, İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği önünde Gazze'ye özgürlük gösterisi düzenledi. Göstericiler, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da " Gazze'ye özgürlük" gösterisi yapıldı.

Başkent Tokyo'da yaşayan Müslümanlar, cuma namazı sonrası Çiyoda bölgesinde buluştu.

Kalabalık grup, Nibançoo semtinde bulunan İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yerleşkesine yürüdü.

İslam ülkelerinin bayraklarını taşıyan göstericiler, büyükelçiliğin olduğu sokağa alınmadı. Eylemciler, burada İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Göstericiler, "Terörist İsrail", "Filistin'e özgürlük" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Polisin geniş emniyet tedbirleri kapsamında gösteri olaysız sona erdi.