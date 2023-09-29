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Tokat'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğünce Başçiftlik Spor Salonu'ndaki programda ilahi ve kasideler seslendirildi, dua edildi. Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Ertürkler, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.