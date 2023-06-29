Titanik Enkazının İçindeki 5 Kişiyle Birlikte Kaybolan Su Altı Aracının Enkazı Karaya Çıkartıldı

Titanik'in Atlantik Okyanusu'ndaki enkazına araştırmacı ve turist taşıyan su altı aracı Titan, içindeki 5 kişiyle birlikte 18 Haziran Pazar günü okyanus dibinde kaybolmuş ve daha sonra, yüksek basınç sebebiyle içeri doğru patladığı ve içindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. USCG yetkilileri dün yaptıkları yazılı açıklamada su altı aracının enkazının okyanus tabanından çıkartılarak kendilerine teslim edildiğini vurgulayıp "Amerika Birleşik Devletleri tıp uzmanları, olay mahallinde enkazdan dikkatlice çıkarılan insan kalıntılarının resmi bir analizini yapacak" ifadelerini kullandı. USCG enkaz analizinin, olayın nedenine dair kritik bilgiler sağlayacağını belirtti.Titan aracının sahibi OceanGate Seferleri firması, 22 Haziran'da paylaştıkları taziye mesajında aracın içinde firmanın CEO'su Stockton Rush'ın yanı sıra Shahzada Dawood ile oğlu Suleman Dawood, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet'ın bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya