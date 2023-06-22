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Titanik enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltıda bulunan 5 kişi için Pakistan'dan taziye mesajı

Titanik enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltıda bulunan 5 kişi için Pakistan'dan taziye mesajı

Dünya Haberleri

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltında bulunan 5 kişinin ölümü sebebiyle taziye mesajı yayımladı. Denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltında bulunan 5 kişinin ölümü sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kaybolan denizaltıda, aralarında Pakistanlı Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut'un da bulunduğu 5 kişinin ölümü dolayısıyla ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, denizaltının bulunması için gösterilen çokuluslu çabalar ise takdir edildi.

Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.

OceanGate'den yapılan yazılı açıklamada, "CEO'muz Stockton Rush, Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet'in ne yazık ki öldüğüne inanıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Dünya

Dışişleri Bakanlığı Pakistan Dünya Haberler

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