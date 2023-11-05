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Tiran'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi. Ellerinde Arnavutluk, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, çeşitli sloganlar ve pankartlarla Filistin'e desteklerini gösterdi. Gösteri sonrası yapılması planlanan yürüyüş, emniyet güçlerince engellendi.