Tiran'da Filistin'e Destek Gösterisi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi yapıldı.

Arnavutluk Müslüman Forumunun çağrısıyla farklı kuruluşların desteğiyle düzenlenen gösteri, başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Ellerinde Arnavutluk ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "Gazze'deki bombardımanı durdurun", "Çocukların öldürülmesini durdurun", "Gazze ablukası durdurulsun" ve "İki devletli çözüm uygulansın" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarının kınandığı gösteride, bir de bildiri okundu.

Bildiride, İsrail-Filistin çatışmasının köklerinin, asırlardır Filistin halkının yaşadığı topraklarda hukuka aykırı ve şiddet yoluyla İsrail devletinin kurulmasına dayandığı belirtildi.

İsrail'in 1948'den beri Filistin halkına zulmettiği vurgulanan bildiride, "O tarihten bu yana bu devlet, yerli nüfusa karşı acımasız bir sınır dışı etme politikası izledi ve bunun sonucunda Filistin halkının çoğunluğu Lübnan, Ürdün ve başka yerlerde mülteci olarak yaşamaya zorlandı." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, bölgedeki barışa en çok katkı veren devletlerden biri olarak Türkiye'ye teşekkür edilmesi gerektiği belirtilerek, "Türkiye, çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı bir barış çözümünün bulunması yönünde önemli çabalar sarf etmiş olup, Türk yetkililerin insan hakları ve barışa yönelik tutumu, bölgenin istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı yapılan bildiride, bunun trajik sonuçları olan bir insani felakete yol açacağı vurgulandı.