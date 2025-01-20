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TİME'dan dikkat çeken kapak: Donald Trump bozgunculuğu döndü

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ABD merkezli dünyaca ünlü haber ve politika dergisi TIME, yarınki yemin töreni ardından göreve başlayacak Donald Trump'ı "O döndü" cümlesiyle kapağına taşıdı. Dergide yayınlanan "Donald Trump bozgunculuğu döndü" başlıklı yazıdaysa Trump'ın "öngörülemez bir güç" olduğu ve ABD'yi on yıl önce hayal bile edilemeyecek ölçüde değiştirdiği yazıldı.

ABD'nin önde gelen dergilerinden Time, bugünkü yemin töreninin ardından başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump'ı 'O döndü' başlığıyla kapağına taşıdı. Dergide yayınlanan 'Donald Trump bozgunculuğu döndü' başlıklı yazıdaysa Trump'ın 'öngörülemez bir güç' olduğu ve ABD'yi on yıl önce hayal bile edilemeyecek ölçüde değiştirdiği yazıldı.

ABD'de geçtiğimiz kasım ayında yapılan seçimleri kazanan Donald Trump, yemin töreniyle başkanlık koltuğuna tekrar oturacak. Trump, 47. ABD Başkanı olarak ikinci dönemine bugün itibarıyla başlayacak. Dünyaca ünlü TIME dergisi, Trump'ı kapağına taşıdı. Dergide, 'Donald Trump bozgunculuğu döndü' başlıklı yazıdaysa dikkat çeken ifadelere yer verildi.

TİME'dan dikkat çeken kapak: Donald Trump bozgunculuğu döndü

Önceki dönemde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında ABD'nin kuruluş yıllarına uzanan bazı alanlardaki denge ve uzlaşımların Trump tarafından tamamıyla kenara bırakıldığı belirtilen yazıda bu tavrın bütün dünyaya yayıldığı belirtildi.

Yazıda başkanlar arasında 'kayda değer değişiklikler' bakımından özellikle Franklin D. Roosevelt'e benzetilen Trump hakkında özetle şunlar yazıldı:

"ABD, Çin gibi potansiyel bir ekonomik ve askeri rakiple karşı karşıya. Trump bu gibi sorunları bir dizi agresif hamleyle çözme vaadinde bulundu. Kitlesel sınır dışı etmelerden başlayarak Grönland, Panama Kanalı ve Kanada'nın alınmasına kadar her şeyi vaat etti.

Destekçileriyse başkalarının yapamadıklarını yaptığı takdirde kuralların yıkılmasının buna değeceğini söylüyorlar. Güç sorunların üstesinden gelme sözü verdiği için onu takdir ediyorlar: Hükümetin israfını azaltmak, büyük borçları tersine çevirmek, Ortadoğu ve Ukrayna'daki savaşları sona erdirmek, uzun süredir dağınık olan göçmenlik sistemini düzeltmek…

Trump, kesin bir seçim zaferi, neredeyse rekor halk desteği, arkasındaki Cumhuriyetçi Kongre ve özellikle de bu kez kendisiyle birlikte çalışma sözü veren teknoloji elitleriyle beraber daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir pozisyonda göreve başlayacak.

Birçokları için Trump'ın yükselişi, durgunlaşan veya daha da kötüleşen kurumlar için olumlu bir değişim ihtimali taşıyor.

Trump geçen aylarda TIME'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Sadece yasaların izin verdiği kadarını, ancak yasaların izin verdiğinin en fazlasını yapacağım"

Kimi endişeli eleştirmenler Trump'ın sözünün eri bir adam olmadığını vurguluyor. Bir hamlede fikrini değiştiriyor ve destekçilerini dahi gözden çıkarıyor. Daha göreve başlamadan bile Beyaz Saray danışmanını seçti ve değiştirdi.

TİME'dan dikkat çeken kapak: Donald Trump bozgunculuğu döndü
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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