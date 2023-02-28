TikTok, Kanada devletine ait mobil cihazlarda yasaklandı

Kanada hükümeti, bir Çin firmasının popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok'u güvenlik açığı riski yarattığı için bugün itibariyle devlete ait mobil cihazlarda yasakladığını duyurdu.

Kanada hükümeti, bir Çin firmasının popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok'u güvenlik açığı riski yarattığı için bugün itibariyle devlete ait mobil cihazlarda yasakladığını duyurdu.

Kanada Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier, dün TikTok uygulamasının devlet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanımının yasaklandığını duyurarak "28 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TikTok uygulaması devlet tarafından verilen mobil cihazlardan kaldırılacaktır. Bu cihazların kullanıcılarının gelecekte uygulamayı indirmeleri de engellenecektir. TikTok'un incelenmesinin ardından Kanada Bilişim Kurulu Başkanı (CIO), gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk oluşturduğuna karar vermiştir" açıklamasını yaptı.