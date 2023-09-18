TİKA ve Türk Kızılayı, Bangladeş'te afet zararlarını azaltma eğitimi düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay ve Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığı işbirliğinde, 'Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma ve Afet Zararlarını Azaltma Eğitimi' düzenlendi. Programda, doğal ve insan kaynaklı afetler ile acil durumlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay ve Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığı işbirliğinde, "Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma ve Afet Zararlarını Azaltma Eğitimi" düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında başkent Dakka'da düzenlenen programda, doğal ve insan kaynaklı afetler ile acil durumlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Programda, Bangladeş'e özgü konular ele alındı, özellikle şiddetli fırtınalar ve salgın hastalıklarla mücadele konuları ön plana çıktı.

Güvenlik farkındalığı, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, enfeksiyon kontrolü, özel ihtiyaç sahiplerinin afetlerdeki durumu ve toplum liderlerinin sorumlulukları gibi konularda Türkiye'nin deneyimleri paylaşıldı. 45 saat süren "Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma ve Afet Zararlarını Azaltma Eğitimi"ni başarıyla tamamlayan 42 katılımcıya sertifika verildi.

Bangladeş'in Türkiye'ye gönderdiği çadırlar yaklaşık 100 bin kişiye barınma imkanı sağladı

Programın kapanış töreninde konuşan TİKA Dakka Koordinatörü Şevki Mert Barış, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında Bangladeş'in Türkiye'ye gönderdiği 11 bin çadırın yaklaşık 100 bin kişiye barınma imkanı sağladığını aktardı.

Yardımların iki ülke arasındaki dostluğun bir göstergesi olduğunu söyleyen Barış, afetlere hazırlık sürecinin önemine dikkati çekti.

Barış, eğitim programının, iki ülkenin uzmanlarının karşılıklı deneyim paylaşımıyla gelecekteki afetlerin risklerini azaltmaya katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığı Genel Müdürü Mijanur Rahman da Türkiye ile Bangladeş arasındaki tarihsel kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, Türkiye'nin Bangladeş'e verdiği desteklere teşekkür etti.

İki ülkenin dayanışmasının sürekliliğine ve gücüne işaret eden Rahman, tüm ülkelerin afetlere karşı hazır olması gerektiğini vurguladı.