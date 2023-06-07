TİKA ve İHH, Somali'de yumurta tavukçuluğu projesinde ikinci aşamaya geçti

TİKA ve İHH, Somali'de yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi projesinin ikinci aşaması için başkent Mogadişu'da tören düzenledi. Proje kapsamında Türkiye'den getirilen ekipman ve eğitmenlerle 7 bin 500 kuluçkalama işlemi yapılarak 6 bin 463 civciv elde edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının, Somali'de yumurta tavukçuluğunun gelişimi için başlattığı projede ikinci aşamaya geçildi.

TİKA ile İHH'nın, Somali'de, Zamzam Üniversitesi işbirliğinde yürüttüğü yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi projesinin ikinci aşaması için başkent Mogadişu'da tören düzenlendi.

2021'de ilk aşamada günlük 1200 tavukla 900 yumurta üretimine başlanan projede, Türkiye'den getirilen ekipman ve eğitmenlerle 7 bin 500 kuluçkalama işlemi yapılarak 6 bin 463 civciv elde edildi.

Açılışta konuşma yapan TİKA Somali Koordinatörü İlhami Turus, "Türkiye ve TİKA olarak dünyanın her yerinde olduğu gibi Somali'de de her zaman tarımı ve hayvancılığı destekliyoruz." ifadesini kulandı.

Tavuk ve yumurta üreticiliğinin, Somali'de diğer hayvancılık türlerine göre daha az bilinmesi, bazı gıda ürünlerinin sürekli ithal edilmesine yol açıyor.