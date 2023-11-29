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TİKA, Togo'da Kadınlara, Çiftçilere ve Yetim Çocuklara Destek Veriyor

29 Kasım 2023 16:39 Son Güncelleme: 16:41 Abone Ol

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Togo'da kadınlara, çiftçilere ve yetim çocuklara çeşitli alanlarda destek sağlıyor. TİKA'nın Togo'daki kalkınma ve yardım çalışmaları kapsamında yetim çocuklara okul ve kırtasiye malzemeleri, çiftçilere ise tarım sektörüne yönelik projeler için mahsul taşıma aracı temin ediliyor. Ayrıca Togolu kadınlara dikiş-nakış eğitimleri için atölye kurulumuna destek sağlanarak 30 dikiş makinesi veriliyor.