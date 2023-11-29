TİKA, Togo'da Kadınlara, Çiftçilere ve Yetim Çocuklara Destek Veriyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Togo'da kadınlara, çiftçilere ve yetim çocuklara çeşitli alanlarda destek sağlıyor. TİKA'nın Togo'daki kalkınma ve yardım çalışmaları kapsamında yetim çocuklara okul ve kırtasiye malzemeleri, çiftçilere ise tarım sektörüne yönelik projeler için mahsul taşıma aracı temin ediliyor. Ayrıca Togolu kadınlara dikiş-nakış eğitimleri için atölye kurulumuna destek sağlanarak 30 dikiş makinesi veriliyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Afrika ülkesi Togo'da kadınlara, çiftçilere ve yetim çocuklara çeşitli alanlarda destek verdiği bildirildi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Togo'daki kalkınma ve yardım çalışmalarına devam edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Togo'daki yetim çocuklara okul ve kırtasiye malzemeleri, tarım sektörüne yönelik projeler kapsamında da çiftçilere mahsul taşıma aracı temin edildiği belirtildi.
Togolu kadınlara yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, dikiş-nakış eğitimleri için kurulumuna destek sağlanan atölyeye 30 dikiş makinesi verildiği açıklandı.