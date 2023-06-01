TİKA, Tanzanya'da balıkçıların faydalanması için buz yapma makineleri sağladı

TİKA, Tanzanya'nın Unguja Kaskazini A Belediyesi sınırları içerisinde bulunan iki pazar yerinde balıkçıların faydalanması amacıyla 4 buz yapma makinesi desteği sağladı. Proje ile tutulan balıkların taze olarak uzun süre muhafaza edilmesine imkan sağlanması ve satış gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya'nın Unguja Kaskazini A Belediyesi sınırları içerinde bulunan iki pazar yerinde balıkçıların faydalanması amacıyla 4 buz yapma makinesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Unguja Kaskazini A Belediyesi uhdesinde iki pazar yerinde kullanılmak üzere temin ettiği 4 buz yapma makinesini törenle belediye yetkililerine teslim etti.

Her iki pazar yerinde faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin balıkçının faydalanması öngörülen proje ile tutulan balıkların taze olarak uzun süre muhafaza edilmesine imkan sağlanması ve satış gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Unguja Kaskazini A Belediyesinde yapılan teslim törenine, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Kaskazini Valisi Eyüp Mahmud ve balık pazarı esnafı katıldı.

Törende konuşan Mahmud, proje kapsamında balıkçılıkla uğraşan esnafın yanı sıra bölgedeki otellerin de sağlıklı ve taze balığa ulaşmasına olanak sağlanacağına işaret ederek, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Büyükelçi Güllüoğlu da Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş Tanzanya ve Zanzibar halklarının yanında olduğunu belirtti.

Bölgede geçimini balıkçılıktan sağlayan tüm esnafın yararlanacağı buz yapma makineleri ile tutulan ürünlerin daha uzun süre sağlıklı muhafaza edilerek her şeyden önce israfın önüne geçileceğini vurgulayan Güllüoğlu, hemen her sektörde proje ve faaliyetlerde bulunan TİKA'nın, bu projeyle esnafın gelirlerini artırarak yüzleri güldüreceğine inandığını kaydetti.