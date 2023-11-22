Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de tarımı desteklemek amacıyla sera kurdu. Somali Üniversitesi kampüsünde TİKA'nın desteğiyle iki ayrı sera kuruldu ve bu bölgelerde tarım ürünleri yetiştirilecek. Ayrıca, öğrencilere seracılık eğitimi verilirken tarım aletleri, gübre, ilaç, ekim ve hasat makineleri de temin edildi.

TİKA, Somali'de tarımı desteklemek için sera kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de tarımı desteklemek için sera kurdu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Somali'nin kalkınması için farklı alanlarda desteğin devam ettiği belirtildi.

Başkent Mogadişu'daki Somali Üniversitesi kampüsünde TİKA'nın destekleriyle iki ayrı sera kurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu bölgede tarım ürünleri yetiştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, öğrencilere seracılık eğitimi verilirken TİKA tarafından sera projesi kapsamında kullanılmak üzere tarım aletleri, gübre, ilaç, ekim ve hasat makinelerinin de temin edildiği bildirildi.

Kuraklıktan en fazla etkilenen ülkelerden Somali, sebze ve meyve ihtiyacının yüzde 80'ini ithal ediyor.