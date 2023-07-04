TİKA, Senegal'deki çömlekçilik derneğine ekipman desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'deki Colombin Derneği'ne işitme ve konuşma engelli çocuklara çömlek eğitimi vermek için ekipman desteği sağladı. TİKA tarafından hibe edilen çömlekçi tornaları ve kil işleme makinesi, törenle teslim edildi. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi, derneğin bulunduğu semt belediye başkanı ve çocuklar da törene katıldı. Büyükelçi, TİKA'nın destekleriyle engelli çocukların motor becerilerinin gelişeceğini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işitme ve konuşma engelli kimsesiz çocuklara çömlek eğitimi veren Senegal'deki Colombin Derneğine, ekipman desteğinde bulundu.

Başkent Dakar'da bulunan Colombin Derneğinde, TİKA tarafından hibe edilen 3 çömlekçi tornası ve 1 kil işleme makinesinin teslimi için tören düzenlendi.

TİKA Dakar Koordinatörü Fuat Canan tarafından düzenlenen törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in dezavantajlı kişilerden sorumlu özel danışması Aissatou Cisse, derneğin bulunduğu Ouakam semti Belediye Başkanı Abdoul Aziz Gueye ve dernekte meslek öğrenen çocuklar katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Sağman, TİKA ve Dakar Yunus Emre Enstitüsünün bir süredir derneğe destek verdiğini söyledi.

Senegal'de engelli gençlere yönelik mesleki eğitim programlarının yetersizliğine dikkati çeken Büyükelçi Sağman, TİKA'nın temin ettiği ve Senegal'de bulunamayan bu makinelerin engelli çocukların motor becerilerinin gelişmesinde önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Sağman, Türkiye'nin 2016'dan 2021'e kadar birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakarak dünyada en fazla kalkınma yardımı yapan ilk 6 ülke arasında yer aldığını anımsatarak, bu yardımların iletilmesinde TİKA'nın önemli rol oynadığını kaydetti.

Dakar'ın Ouakam semtinde 2002'de kurulan dernek, 20 yılı aşkın süredir aileleri tarafından terk edilmiş engelli çocuklara hem çömlekçilik mesleğini öğretiyor hem de onlara barınma imkanı sunuyor.