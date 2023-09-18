TİKA, Pakistanlı arama kurtarma ekiplerine eğitim veriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistanlı arama kurtarma ekiplerine afet yönetimi, arama yöntemleri ve tekniklerine dair 7 günlük eğitim programı düzenliyor. Eğitim programının açılışına Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ve Pakistanlı yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Pakistanlı arama kurtarma ekiplerine afet yönetimi, arama yöntemleri ve tekniklerine dair vereceği 7 günlük eğitim Karaçi'de başladı.

Karaçi'de Gülşan Eğitim Merkezinde bugün başlayan afet yönetimi, arama yöntemleri ve tekniklerine dair 7 günlük eğitim programının açılışına Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ve Pakistanlı yetkililer katıldı.

Sangu, burada yaptığı açıklamada, Pakistan, Türkiye, Libya ve Fas'ta yaşanan doğal afetlere atıfta bulunarak, arama kurtarma aktivitelerinin öneminin arttığına işaret etti.

Bu sebeple eğitim programının Türkiye ve Pakistan için önemli olduğunu dile getiren Sangu, geçen sene Pakistan'da yaşanan sellerde ve Türkiye'de şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki ülkenin birbirlerinin yanında durdurduğunu anımsattı.

Pakistanlı arama kurtarma yetkililerinden Hasan Feroz, yerel arama ekiplerinin Türk arama kurtarma timleri ve kurumlarından çeşitli deneyimler öğreneceğini kaydetti.

Pakistan, iklim değişikliğine karşı en savunmasız ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Ülkede geçen sene yaşanan sellerde 1739 kişi yaşamını yitirmiş, sel felaketinin Pakistan'a maliyetinin 32 milyar doların üzerinde olduğu belirtilmişti.