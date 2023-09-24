TİKA, Pakistanlı arama kurtarma ekiplerine eğitim verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistanlı arama kurtarma ekiplerine afet yönetimi, arama yöntemleri ve tekniklerine dair 7 günlük eğitim verdi. Eğitim programının kapanışına Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ve Pakistanlı yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Pakistanlı arama kurtarma ekiplerine afet yönetimi, arama yöntemleri ve tekniklerine dair verdiği 7 günlük eğitim sona erdi.

TİKA, İHH ve Sind İzciler Birliği işbirliğinde düzenlenen program kapsamında, Pakistanlı arama kurtarma ekiplerine Karaçi'nin çeşitli noktalarında afet yönetimi, arama yöntemleri ve tekniklerine dair eğitimler verildi.

Karaçi'de Gülşan Eğitim Merkezinde 7 günlük eğitim programının kapanışına Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ve Pakistanlı yetkililer katıldı.

Sangu, burada yaptığı açıklamada bu tür arama kurtarma eğitimlerinin önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu alandaki uzmanlığını Pakistan ile paylaşmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Öte yandan, TİKA tarafından eğitimde kullanılması için sağlanan ekipmanlar da Sind İzciler Birliği'ne hediye edildi.

Pakistan, iklim değişikliğine karşı en savunmasız ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Ülkede geçen sene yaşanan sellerde 1739 kişi yaşamını yitirmiş, sel felaketinin Pakistan'a maliyetinin 32 milyar doların üzerinde olduğu belirtilmişti.