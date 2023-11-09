TİKA, Nijer'deki terör mağduru ailelere yardım paketleri dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de terör mağduru ailelerin yaşadığı kamplara, temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı. Siyasi kriz ile güvenlik ve ekonomik sorunlarının devam ettiği Nijer'de, TİKA tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de terör mağduru ailelerin yaşadığı kamplara, temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.

Siyasi kriz ile güvenlik ve ekonomik sorunlarının devam ettiği Nijer'de, TİKA tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı.

Nijer Geçiş Hükümeti İnsani Eylem ve Afet Yönetim Bakanlığının yardım talebi üzerine TİKA, terör mağduru göçmen 500 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.

Gıda kolilerinin dağıtım programına, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar, TİKA Niamey Koordinatörü Tanju Polat, İHH Niamey Koordinatörü Sami Fadhel, Niamey Valiliği yetkilileri, Nijer İnsani Eylem ve Afet Yönetimi Bakanlığı temsilcileri ve Niamey Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

Nijer'deki insani kriz

Terör mağduru ailelerin yaşadığı kamplara yapılan desteklerden yaklaşık 3 bin 500 kişinin faydalanması öngörülüyor.

Gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra birçok yabancı kalkınma ve sivil toplum kuruluşunun ülkedeki faaliyetlerini durdurması, önemli oranda dış yardımlara bağımlı olan Nijer'in sosyal yardım politikalarını etkiliyor.

Öte yandan, Mali ve Burkina Faso sınırında yaşanan terör olayları artış gösterirken sınır bölgelerinde yaşayan siviller ülkenin iç kısımlarına göç ediyor. Özellikle Niamey'e yerleşen binlerce vatandaş, her türlü insani yardım faaliyetine ihtiyaç duyuyor.