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TİKA, Laos'ta iklim değişikliğine dayanıklı pirinç tohumu dağıttı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Laos Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliğinde, Laos'un iki merkezi eyaletinde iklim değişikliğine dayanıklı 30 ton pirinç tohumu dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Laos Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliğinde, Laos'un iki merkezi eyaletinde iklim değişikliğine dayanıklı 30 ton pirinç tohumu dağıtıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Viyentiyan Büyükelçisi Orhan Işık ve TİKA heyetinin, Laos Tarım ve Orman Bakanı Dr. Phet Phomphiphak ile yaptığı görüşmede, İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarım Projesi'nin ele alındığı belirtildi.

Söz konusu proje kapsamında, iklim değişikliğine dayanıklı, yüksek verimli pirinç tohumları, Khammuan ve Bolikhamsai eyaletlerinde, şiddetli hasara neden olan selden zarar gören çiftçilere verildi.

Laos Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Kikeo Singnavong, 29 Kasım'da yapılan pirinç tohumlarının devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ağustosta şiddetli selin vurduğu iki bölgede yaklaşık 3 bin hektar tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.

Gelecek sezonda ekim için depolanan pirinç tohumlarının da sel nedeniyle zarar gördüğünü ifade eden Singnavong, Khammuan'a 20, Bolikhamsai'ye de 10 ton pirinç tohumu dağıtılması ile Tarım ve Orman Bakanlığının sürdürdüğü İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarım Projesi'nde uygulama safhasına geçildiğini duyurdu.

Büyükelçi Işık da törende yaptığı konuşmada, son yıllarda iklim değişikliğinin tüm dünyada etkili olduğunu ve Laos'ta da bunun etkilerinin görüldüğünü kaydetti.

Işık, TİKA'nın bu projesiyle selden etkilenen çiftçilerin yüzlerinin güleceğini ifade etti.

TİKA'nın birçok sektörde paydaş kurumlarla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Işık, Kovid-19 salgını sonrasında faaliyetlerin yoğunluk kazanmaya başladığını ve bunun artarak devam etmesiyle iki ülke ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını dile getirdi.

Ulusal Tarım ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Chay Bounphanousay da selden etkilenen bölgelerdeki çiftçilerin, dağıtımı yapılan tohumların topluluk içinde paylaşılması neticesinde, dayanıklı yeni tohumlara erişme fırsatına sahip olacağını söyledi.

Proje kapsamında dağıtımı yapılan pirinç tohumları, iklim değişimlerine dayanıklı 7 pirinç çeşidinden oluşuyor.

TİKA ile Laos Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde belirlenen iki eyalette uygulanan projenin, Laos Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm ülke genelinde uygulanmaya başlanması neticesinde, pirinç veriminin yüzde 20 oranında artırılması ve çiftçilerin gelirinde yüzde 10 artış kaydedilmesi bekleniyor.

Proje kapsamında yarısı kadın toplamda 1000 çiftçi, iklim değişikliğine dayanıklı pirinç çeşitlerinin tohumlarını ekmeye başlayacak ve iki yıl içerisinde 25 bin hektarlık alanın bu tür pirinç tohumu ile ekimi mümkün hale gelecek. Ayrıca, projeye dahil olan çiftçilerin yüzde 80'i tüketimleri için yeterli pirince sahip olacak ve böylece gıda güvenliği de sağlanacak.

Kaynak: AA / Dünya

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