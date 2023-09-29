TİKA, Karaçi'deki Annelere Mikro Tarım Setleri Dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın Karaçi şehrinde yaşayan 50 anneye, organik tarım ürünlerini evlerinde yetiştirebilmeleri için mikro tarım setleri dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın Karaçi şehrinde yaşayan 50 anneye, organik tarım ürünlerini evlerinde yetiştirebilmeleri için mikro tarım setleri dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Sind Tarım Üniversitesi öğretim görevlilerinin Karaçi'de yaşayan 50 anneye Lyari kampüsünde 2 gün mikro bahçecilik konusunda eğitim verdiği belirtildi.

Eğitim sonrası düzenlenen törene, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Kiran Vakfı yöneticileri ve Lyarili kadınlar katıldı.

Sangu, yaptığı açıklamada, kadınlara özellikle de annelere desteğin çok önemli olduğunu dile getirdi. Sangu, TİKA tarafından sağlanan destekle ev ortamında kurulan mikro bahçelerin annelere nefes alma imkanı sağlayacağını ifade etti.

Kiran Vakfı genel kurul üyesi Abida Garib ise mikro tarım projesinin tüm topluma fayda sağladığını söyledi.

Türkiye'ye cömertliği ve ilgisinden dolayı teşekkür eden Garib, Türk halkına selamlarını iletti.

Töreninin ardından Karaçi'de yaşayan 50 anneye organik tarım ürünlerini evlerinde yetiştirebilmeleri için TİKA'nın hazırlattığı mikro tarım setleri dağıtıldı.