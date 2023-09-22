TİKA, Kamerun'da Kadınlar İçin El Sanatları Merkezi ve Kadın Evi Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kamerun'un Okola kasabasında yüzlerce kadının faydalanabileceği El Sanatları Merkezi ve Kadın Evi açtı. Açılış törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi ve TİKA yetkilileri katıldı. Binanın ticari bir yapı olmadığı, eğitim ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği bir merkez olduğu belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA), Kamerun'un başkenti Yaounde'ye 40 kilometre uzaklıktaki Okola kasabasında inşa ettiği yüzlerce kadının faydalanabileceği El Sanatları Merkezi ve Kadın Evi açıldı.

Açılış törenine, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden, Okola Kaymakamı Olomo Andre Christian, Finans Bakanı Genel Sekreteri Gibert Didier Edoa ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Özden, "Projemiz Onandua Sud Derneği ve Okola Belediyesinin katkılarıyla süratle sonuçlandı. Ortaya 200 metrekare büyüklükte ve çeşitli alanlarda kullanılabilecek bir bina çıktı. İnşa edilen tesisten her yıl yüzlerce kadının faydalanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Binanın üretilen ürünlerin satılacağı ticari bir yapı değil, eğitimlerin, seminerlerin ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği bir merkez olduğunu belirten Özden, "TİKA olarak ülkenin çeşitli bölgelerinde 2012'den bu yana kalkınma faaliyetleri yürütmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda sağlık, eğitim, hayvancılık, tarım gibi alanların yanı sıra kadınların güçlendirilmesine yönelik programlar da dahil olmak üzere 150'den fazla projeyi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kadınların hazırladığı dans gösterileri eşliğinde bina hizmete açıldı.