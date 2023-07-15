TİKA, Kamerun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi düzenledi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un başkenti Yaounde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenledi. Sergiye yoğun ilgi gösterildi ve program sonunda cami cemaatine yemek ikram edildi.
Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenledi.
TİKA'nın, Yaounde Merkez Camii'nin avlusunda gerçekleştirdiği, 15 Temmuz gecesine ilişkin fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterildi.
15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunan ve dualar edilen programın sonunda, cami cemaatine yemek ikram edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Dünya