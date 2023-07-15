TİKA, Kamerun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un başkenti Yaounde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenledi. Sergiye yoğun ilgi gösterildi ve program sonunda cami cemaatine yemek ikram edildi.