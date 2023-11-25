TİKA, depremden zarar gören okulu onardı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, depremden zarar gören Zindecan Ziraat Meslek Lisesi'ni onardı. Okul binası sağlamlaştırıldı, çevre düzenlemesi yapıldı ve eğitim materyalleri temin edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, depremden zarar gören Zindecan Ziraat Meslek Lisesinin tadilatını yaparak okulu onardı.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, ekim ayında Herat'ta meydana gelen çok sayıdaki şiddetli depremler nedeniyle Zindecan Ziraat Meslek Lisesi'nin hasar aldığı kaydedildi.

Açıklamada, okul binasının sağlamlaştırıldığı, çevre düzenlemesi yapıldığı, su kuyusu kazıldığı, elektrik için solar sistem kurulduğu, zirai uygulama bahçesi yapıldığı, sulama sistemi kurulduğu, çevre duvarının onarıldığı, müştemilat yapıldığı, kütüphane kurulduğu, okula sıra, masa ve yazı tahtası gibi eğitim materyalleri ile kazma, kürek ve el arabası gibi malzemelerin temin edildiği aktarıldı

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, okulun hem fiziki şartlarını hem de eğitim ekipmanlarını yeniden düzenlediklerini söyledi.

Herat vilayetinde, ekim ayının ikinci haftasında meydana gelen depremler nedeniyle 2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti.