TİKA'dan Bosna Hersek'te atık su testleri eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle Bosna Hersek'in Tesanj kentinde atık su testleri eğitimi yapıldı. Atık su testleri eğitimine Una Sana Kantonu Tarım Enstitüsü'nde görevli laboratuvar personeli katıldı. Enstitü, TİKA'nın desteğiyle akreditasyon alarak Una Sana Kantonu'ndaki tek yetkili test merkezi olacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle Bosna Hersek'in Tesanj kentinde atık su testleri eğitimi yapıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, atık su testleri eğitimine Una Sana Kantonu Tarım Enstitüsü'nde görevli laboratuvar personelinin katıldığı aktarıldı.

Una Sana Kantonu Tarım Enstitüsü'nün toprak, gıda, bal ve hayvan yemi üzerine Bosna Hersek ve Avrupa Birliği'nde (AB) geçerliliğe sahip analiz hizmeti sunduğu belirtilen açıklamada, TİKA'nın desteğiyle verilen eğitim kapsamında enstitünün akreditasyon alarak Una Sana Kantonu'ndaki tek yetkili test merkezi olacağı ifade edildi.

Açıklamada, 2000'de kurulan enstitünün, uluslararası standart yetkinliğine sahip olduğu ve kanton sınırları içerisindeki 8 belediyedeki çiftçilere ve firmalara yönelik yılda binden fazla analiz hizmeti verdiği anımsatıldı.

TİKA'nın daha önce de enstitü bünyesinde hizmet veren laboratuvara teknik ekipman desteği sağladığı anımsatıldı.