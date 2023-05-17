TİKA, Cibuti'de engelliler için dikiş-nakış atölyesi kurdu

TİKA, Cibuti'de engellilerin meslek sahibi olmaları amacıyla dikiş-nakış atölyesi kurdu. Atölyenin açılışına Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi ve Cibuti Ulusal Engelliler Ajansı Genel Müdürü katıldı. Atölye, engellilerin eğitimine, sosyal hayata katılımına, meslek edinmeleri ve ekonomik durumlarının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de engellilerin meslek sahibi olması amacıyla dikiş-nakış atölyesi kurdu.

Cibuti Ulusal Engelliler Ajansı (ANPH) işbirliğiyle yapılan atölyenin açılışına, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz ve ANPH Genel Müdürü Doualeh Said Mahamoud katıldı.

TİKA Cibuti Program Koordinatörü Mustafa Bütün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Cibuti'deki atölyenin, yardıma muhtaç engellilerin eğitimine, sosyal hayata katılımına, meslek edinmeleri ve ekonomik durumlarının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Meslek edindirme kursunun sürekli eğitime devam edeceğini belirten Bütün, 30'ar kişilik gruplar halinde eğitim verileceğini dile getirdi.

Bütün, kursu tamamlayanların mesleklerini icra edebilmeleri için sonrasında malzeme desteği de alacağını kaydetti.