TİKA, Bosna Hersek'teki savaş mağdurlarına tarımsal destek sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta terk ettiği yerlere geri dönen 20 aileye tarımsal ekipman ve traktör desteğinde bulundu. Proje kapsamında, ailelere sağlanan destekle daha geniş arazide tarım yapma imkanı sunularak, geçim şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta terk ettiği yerlere geri dönen 20 aileye tarımsal ekipman ve traktör desteğinde bulundu.

TİKA, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta ülkenin doğusundaki Sokolac Belediyesi'ndeki Vrhbarje köyünü terk etmek zorunda kalan ve savaş sonrası bölgeye geri dönen 20 aileye tarımsal ekipman ve traktör desteği sağladı.

Proje kapsamında, üretim için ihtiyaç duydukları ekipman ve traktörü kiralayan ailelere sağlanan destekle daha geniş arazide tarım yapma imkanı sunularak, geçim şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

"Bu proje, topraklarımızda kalmamızı ve geçinmemizi sağlayacaktır"

Vrba Organik Üretimi Koruma ve Teşvik Derneği Başkanı Mujo Zahiragic, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Bize sahip çıkan Türkiye halkına ve TİKA'ya müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

TİKA tarafından 2020'de Sokolac ve Rogatica belediyelerinde gerçekleştirilen projelerde, Vrhbarje köyü ile Bosna Hersek ve Sırbistan'daki 15 köyün su şebekesine kavuştuğunu kaydeden Zahiragic, "Gerçekleştirilen bu proje, topraklarımızda kalmamızı ve geçinmemizi sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Bu arada 2014'te faaliyet göstermeye başlayan dernek, savaş sonrası ait oldukları yere dönen aileleri desteklemek ve geri dönüşleri teşvik etmek amacıyla yaklaşık 3 bin 500 dönüm tarım arazisini işletmeyi planlıyor.

1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararı aldı. Bu karar temelinde, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.