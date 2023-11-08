TİKA, Batı Şeria'da mahsur kalan Gazzeli işçilere yardım desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'deki saldırılar nedeniyle Batı Şeria'da mahsur kalan Gazzeli işçilere insani yardım desteğinde bulundu. Yardım kapsamında şilte, battaniye, yastık, havlu ve giysilerden oluşan 1000 malzeme seti dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'deki saldırılar nedeniyle Batı Şeria'da mahsur kalan Gazzeli işçilere insani yardım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da mahsur kalan Gazzeli işçilere şilte, battaniye, yastık, havlu ve giysilerden oluşan 1000 malzeme seti verildiği kaydedildi.

Yardımın TİKA, Filistin Başbakanlığı ve Çalışma Bakanlığı işbirliğinde yapıldığı belirtildi.

TİKA tarafından hazırlanan malzemeler, işçilere dağıtılmak üzere Filistin Çalışma Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Teslim törenine Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş, Filistin Başbakanlık Danışmanı Nasır Katami, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın ile Bakanlık ve Gazzeli İşçiler Komitesi yetkilileri katıldı.

Gazze'ye 7 Ekim'de başlatılan saldırılardan önce İsrail'de çalışan ve saldırılardan sonra çalışma izinleri iptal edilen yaklaşık 18 bin Gazzeli işçinin bir kısmı İsrail güvenlik güçlerince tutuklanmış ve tutukluların bazıları daha sonra Gazze'ye gönderilmişti.

İşçilerin yaklaşık 6 bini de kendi imkanlarıyla Batı Şeria'ya ulaşarak Ramallah, Eriha, Kalkilya, Tulkarem, Cenin, Nablus, El Halil, Kudüs, Selfit, Beytüllahim ve Tubas'taki barınma merkezlerine yerleşmişti.