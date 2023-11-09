TİKA Başkan Yardımcısı Bangladeş'te Projelerin Açılışını Gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Bangladeş'te çeşitli projelerin açılışlarını gerçekleştirdi, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) sığınmacı kamplarında incelemeler yaptı ve resmi temaslarda bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, ziyaret ettiği Bangladeş'te çeşitli projelerin açılışlarını gerçekleştirdi, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) sığınmacı kamplarında incelemeler yaptı ve resmi temaslarda bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Bangladeş'e bir hafta süren çalışma ziyaretinde bulundu.

Yorulmaz, 2017'deki şiddet olayları nedeniyle Myanmar'dan Bangladeş'in Cox's Bazar kentinin doğusuna sığınan Arakanlı Müslümanlar için TİKA'nın kurduğu Çok Amaçlı Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı.

Ziyaretin ardından bölgede Bangladeş hükümeti adına yetkili olan Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Ofisi'nde yapılan toplantıya katılan Yorulmaz, Bangladeş'in ve uluslararası örgütlerin Cox's Bazar ve Bhasan Char adasındaki kamplarda yaptığı faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yorulmaz, Dakka'da Shitalakshya Nehri kıyısında, TİKA tarafından temin edilen ve tıbbi donanımı yapılan deniz ambulansının teslim törenine de katıldı.

Arakanlı Müslümanların yerleştirildiği Bhasan Char adasında incelemelerde bulunan Ümit Naci Yorulmaz, TİKA tarafından adada tarım ve hayvancılık projelerinin geliştirilmesi ve işgücü fazlasının üretime dahil edilmesi amacıyla hazırlanan 11 farklı sebze türünün ekildiği bahçeyi ve adada ilk olma özelliği taşıyan büyükbaş hayvan ahırını ziyaret etti.

Yorulmaz ayrıca, TİKA tarafından yürütülen tavukçuluk projesinin açılış törenine iştirak etti.

Osman Mia Merchant Anne ve Çocuk Hastanesi açıldı

Başkan Yorulmaz, TİKA tarafından Bangladeş'in Sylhet kentinde donanım desteği verilen Osman Mia Merchant Anne ve Çocuk Hastanesinin açılışına katıldı.

Sylhet Belediyesi tarafından inşa edilen ve TİKA'nın anestezi makinası, röntgen cihazı, biyokimya makinası, hücre sayım makinası, ultrason makinası, EKG makinası, ameliyathane masası ile ışığı gibi tıbbi cihazlarla donattığı hastanenin 700 bin kişinin sağlık ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

TİKA, Bangladeş'te doku kültürü laboratuvarı için sera kurdu

Öte yandan Yorulmaz, TİKA tarafından Bogura kentinde kurulan doku kültürü serasının açılışına da iştirak etti.

Ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Thengamara Mohila Sabuj Sangha (TMSS) iş birliğiyle kurulan doku kültürü serasının açılışında konuşan Yorulmaz, bu projeyle kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ile gıda ve tarım güvenliği çalışmalarına bir yenisini eklediklerini söyledi.

Yorulmaz, Türkiye'nin Chittagong Fahri Konsolosu Selahaddin Kasım Han ile TİKA'nın Chittagong'da kurduğu mantar üretim bahçesinin açılışını da yaptı.

Bunun yanı sıra, TİKA tarafından temin edilen gezici klinik, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Ramis Şen ve Yorulmaz'ın katıldığı törenle Amader Somoyer Pratiddhani Vakfı'na (Çağımızın Işığı Vakfı) teslim edildi.

Yorulmaz, Büyükelçi Şen ve TİKA Bangladeş heyeti, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Masud Bin Momen ile Dakka'da devlet konukevinde bir araya geldi.

TİKA Dakka Program Koordinasyon Ofisinin yeni hizmet binası açıldı

Bu arada, TİKA Dakka Program Koordinasyon Ofisi'nin yeni hizmet binasının açılışı da yapıldı.

Açılışa Yorulmaz ile Büyükelçi Şen ve Bangladeş'te faaliyet gösteren partner kuruluşların yanı sıra Türk ve Bangladeş vatandaşları katıldı.

TİKA'nın Bangladeş, Maldivler, Nepal, Sri Lanka ve Butan'a yönelik projelerini koordine etmek amacıyla açılan Dakka Program Koordinasyon Ofisi, 2014'te hizmet vermeye başlamıştı. Bugüne kadar Bangladeş genelinde 200'den fazla kalkınma işbirliği projesi gerçekleştirildi ve yerel paydaşlara devredildi.

TİKA, Bangladeş genelinde sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu bölgelerde sağlık ocaklarının inşasına ve donatılmasına, kırsal kesimde yaşayan ailelerin su sorunlarının çözümüne, bilimsel ve teknolojik altyapının desteklenmesine, kültürel unsurların korunmasına ve idari birimlerin altyapılarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütüyor.

Arakanlı Müslümanlarla ilgili olarak da Bangladeşli makamlarla iş birliği halinde olan TİKA, 2017'den bu yana sığınmacı kamplarında acil insani yardım başta olmak üzere, eğitim, sağlık, tarım projeleri gerçekleştiriyor.