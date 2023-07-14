TİKA, Bağdat'ta Yeşil Bölge'de fidan dikimi faaliyeti başlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de fidan dikimi faaliyeti başlattı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkiye ve Irak dostluğuna yakışır bir ortak faaliyeti icra ettiklerini söyledi. Yeşil Bölge'de Türkiye-Irak Dostluk Ormanı'nın ilk adımını attıklarını aktaran Güney, yeşillendirme ve ağaçlandırma anlayışı çerçevesinde ilk fidanları birlikte toprağa ektiklerini belirtti. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın Türkiye, bölge ülkeler ve Irak'ı ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Büyükelçi Güney, sınırı aşan bu sorunla ortak şekilde mücadele etmeyi düşündüklerini dile getirdi. Güney, yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetlerinin Irak'ta ilk olduğunu, Bağdat'ın yanı sıra tüm kentlerde de devam edeceğini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de fidan dikimi faaliyeti başlattı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, basına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Irak dostluğuna yakışır bir ortak faaliyeti icra ettiklerini söyledi.

Bağdat'ın önemli mekanlarından biri olan Yeşil Bölge'de Türkiye-Irak Dostluk Ormanı'nın ilk adımını attıklarını aktaran Güney, yeşillendirme ve ağaçlandırma anlayışı çerçevesinde ilk fidanları birlikte toprağa ektiklerini belirtti.

Türkiye'nin kalkınma projeleri anlamında nadide kuruluşu TİKA'nın öncülüğünde bu faaliyetin yapıldığına dikkati çeken Güney, çalışmaya imkan sağlayan Bağdat Belediyesi'ne de teşekkür etti.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın Türkiye, bölge ülkeler ve Irak'ı ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Büyükelçi Güney, sınırı aşan bu sorunla ortak şekilde mücadele etmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Güney, yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetlerinin Irak'ta ilk olduğunu, Bağdat'ın yanı sıra tüm kentlerde de devam edeceğini belirtti.

İki ülkenin de Birinci Dünya Savaşı'nda birlikte şehitler verdiğini hatırlatan Güney, aynı zamanda her iki ülkenin terörle mücadelede de çok şehit verdiğini ve önemli başarılar kaydettiğini aktardı.

Bağdat Belediyesi Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Muhammed el-Rubaiy de Irak'ta önemli faaliyetler gösteren TİKA'nın Yeşil Bölge'de böyle bir çalışmaya imza atmasından memnun olduklarını söyledi.

Irak ve Türkiye dostluğunun uzun yıllara dayandığını kaydeden Rubaiy, Bağdat Belediyesi olarak tecrübeli Türkiye belediyeleri ile ortak çalışmalar yapmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

Rubaiy, bugün 265 fidanın dikilmesinin ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerinin ilk adımı olmasından mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.