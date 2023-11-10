TİKA, Afganistan'daki Üniversite Kütüphanesini Tadilat Yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Sar-i Pol vilayetindeki Sar-i Pol Üniversitesine ait kütüphanenin tadilatını yaptırdı ve donanım desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Sar-i Pol vilayetindeki Sar-i Pol Üniversitesine ait kütüphanenin tadilatını yaptırdı ve donanım desteğinde bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, kütüphanenin "Sar-i Pol Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl Kütüphanesi" adıyla hizmete girdiği kaydedildi.

Kütüphanenin açılış programına Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Mehmet Nuri Akdoğan, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, Sar-i Pol Vali Yardımcısı Mevlevi Muhammed Nadir Hakcu, Sar-i Pol Üniversitesi Rektörü Dr. Ferid Hafizi, üniversitenin öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

Programda konuşan Turgut, TİKA'nın eğitim, sağlık, tarım, insani yardım ve meslek edindirme kursları gibi alanlarda kalkınma faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, TİKA projelerinin Afgan halkına fayda sağlamasını dilediğini kaydetti.

Taşdemir ise TİKA'nın Afganistan'daki kalkınma projelerine devam edeceğini bildirerek, Afgan halkının yanında olduklarını aktardı.

Rektör Hafizi de Türkiye ve Afganistan dostluğunun köklü bir tarihe dayandığını belirterek, söz konusu proje için TİKA nezdinde Türkiye ve kurumlarına teşekkür etti.

Hafizi, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yıldönümü dolayısıyla Türkiye devletini ve halkını kutladı.