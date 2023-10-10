TİKA, Afganistan'daki depremzedelere yardım eli uzattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerden etkilenen 2 bin aileye insani yardım desteği sağladı. TİKA, deprem bölgesindeki yardım faaliyetleri kapsamında 2 bin depremzede aileye gıda kolileri dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerden etkilenen 2 bin aileye insani yardım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın batı bölgesinde Herat kırsalında meydana gelen depremlerin, bölgede büyük felakete yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim'de meydana gelen iki depremin kırsaldaki evlerin yıkılmasına ve can kayıplarına neden olduğu belirtildi.

TİKA, deprem bölgesindeki yardım faaliyetleri kapsamında 2 bin depremzede aileye gıda kolileri dağıttı.

TİKA'nın sağladığı insani yardımlar, Herat il valiliği ve Türkiye'nin Herat Başkonsolosluğu koordinasyonunda belirlenen ve aralarında Türkmen yerleşim yerlerinin de bulunduğu felaketten en çok etkilenen 20 köye ulaştırıldı.

Herat'taki depremler

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşandı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri çok kısa bir süre içerisinde 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etti.

Taliban geçici hükümeti şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 civarında kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını açıkladı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı depremler yaşanıyor.

Bazı depremzedeler, korkularından evlerine girmeye çekinerek dışarıda sabahlıyor.