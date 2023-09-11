TİKA, Afganistan'daki bir okula eğitim malzemesi yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Mahcube Hirevi İlkokulu öğrencilerine eğitim malzemesi yardımında bulundu. Okula çeşitli eğitim materyalleri ve kırtasiye seti temin edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Mahcube Hirevi İlkokulu öğrencilerine eğitim malzemesi yardımında bulundu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, 435'i kız toplamda 750 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti temin edildiği belirtildi. Söz konusu okula destek kapsamında da yazı tahtaları, lazer yazıcılar ve çeşitli eğitim materyalinin okul idarecilerine teslim edildiği kaydedildi.

Yardımların teslimi dolayısıyla Mahcube Hirevi İlkokulu'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Mustafa Küçüktetik, Mezar-ı Şerif İl Eğitim Müdürü Hafız Muhammed Naim Belhi, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir ile okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Mezar-ı Şerif İl Eğitim Müdürü Hafız Muhammed Naim Belhi, burada yaptığı açıklamada, okulun kiralık bir binada hizmet verdiğini hatırlatarak, TİKA'nın sağladığı destek dolayısıyla Türk halkına ve devletine minnettar olduklarını söyledi.

Belhi, yarım kalmış bir inşaatın odalarının dahi sınıf olarak kullanıldığı bu okula yönelik TİKA desteğinin çok anlamlı olduğuna işaret etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir de okulun öğrencilerinin zor şartlarda eğitim gördüklerini belirterek, acil eğitim materyaline ihtiyaçları olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Afganistan'da çok farklı alanlarda kalkınma projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Taşdemir, "TİKA, Afganistan'daki yardımları kapsamında en fazla eğitim sektörüne öncelik veriyor. Eğitim altyapısını güçlendirmeyi ve kalitesini artırmayı istiyoruz. Böyle yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.