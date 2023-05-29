TİKA, Afganistan'da televizyon kanalına stüdyo kurdu

TİKA, Afganistan'ın Herat vilayetinde uzaktan eğitim faaliyetleri yürüten televizyon kanalına derslerin çekimlerinin yapılması için stüdyo kurdu. Eğitime erişim imkanı bulunmayanlara televizyondan yayımlanacak dersler aracılığıyla ulaşılması hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde uzaktan eğitim faaliyetleri yürüten televizyon kanalına derslerin çekimlerinin yapılması için stüdyo kurdu.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, "Evde Okul" projesi kapsamında eğitime erişim imkanı bulunmayanlara televizyondan yayımlanacak dersler aracılığıyla ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, 7 ila 12'nci sınıf derslerinin çekimlerinin modern bir ortamda yapılabilmesi için Uluslararası Islah Televizyonu'na stüdyo kurulduğu belirtildi.

Açıklamada bu çerçevede, genişçe bir yazı tahtası, masa, sandalye, kürsü, laboratuvar gibi eğitim sürecinde gerekli malzemelerin sağlandığı stüdyoda, ışıklandırma ve ses sistemlerinin kurulduğu kaydedildi.

Evde Okul programının ilk çekim törenine katılan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu girişim eğitimden uzak kalanlar ve kırsalda eğitim görme imkanı olmayanlar için destek bir program olacaktır. Umarım bu proje eğitimin sahip olduğu hayati rol doğrultusunda Afganistan halkına ve geleceğine etkili yatırımlar sunacaktır. Ayrıca eğitimden mahrum bırakılmış kişiler için çok ulaşılabilir bir alternatif eğitim modeli de olacaktır."

Uluslararası Islah Televizyonu Müdürü Neciburrahman Hedid de yardım dolayısıyla TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.