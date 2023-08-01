TİKA, Afganistan'da okuryazarlığı artırmak için 20 bin kitap hibe etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batı bölgesinde okuryazarlığı artırmak amacıyla 20 bin cilt kitap hibe etti. TİKA Herat Ofisi, Herat ve çevre vilayetlerde bulunan halk eğitim merkezlerinde okuma-yazma öğrenen kişilere destek olmak amacıyla yardım faaliyetinde bulundu. Buna göre, Herat Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim merkezlerindeki öğrenci potansiyeli göz önüne alınarak 10 bin Darice (Farsça'nın Afganistan'daki lehçesi) ders kitabı ile 10 bin matematik ders kitabı basılıp yetkililere teslim edildi. Herat Eğitim Müdürü Abdullah Emini ise TİKA'nın halkın temel bir ihtiyacını gidermeye dönük yaptığı desteğin çok değerli olduğunu ve toplumun okur-yazarlığı için çok etkili olacağını ifade etti. Emini ayrıca, TİKA'nın Herat'ta gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri nedeniyle Türkiye ve kurumlarına teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batı bölgesinde okuryazarlığı artırmak amacıyla 20 bin cilt kitap hibe etti.

TİKA Herat Ofisi, Herat ve çevre vilayetlerde bulunan halk eğitim merkezlerinde okuma-yazma öğrenen kişilere destek olmak amacıyla yardım faaliyetinde bulundu.

Buna göre, Herat Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim merkezlerindeki öğrenci potansiyeli göz önüne alınarak 10 bin Darice (Farsça'nın Afganistan'daki lehçesi) ders kitabı ile 10 bin matematik ders kitabı basılıp yetkililere teslim edildi.

Herat Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen teslim töreninde konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, şunları kaydetti:

"Afganistan nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i okuryazar değil. Genel sorunun çözümüne destek olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirmek istedik. Nitekim Afganistan'da her zaman eğitim projelerine ağırlık ve öncelik vermekteyiz. Başkanlığımızca basılan 20 bin cilt okuma-yazma kitabının birkaç yıllık ihtiyacı karşılamasını öngörüyoruz."

Herat Eğitim Müdürü Abdullah Emini ise TİKA'nın halkın temel bir ihtiyacını gidermeye dönük yaptığı desteğin çok değerli olduğunu ve toplumun okur-yazarlığı için çok etkili olacağını ifade etti.

Emini ayrıca, TİKA'nın Herat'ta gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri nedeniyle Türkiye ve kurumlarına teşekkür etti.