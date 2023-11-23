TİKA, Afganistan'da Meslek Lisesine Donanım Ekipmanları Temin Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'da binası yenilenen meslek lisesine donanım ekipmanları temin edildi.

Herat vilayeti kırsalında eğitim faaliyetlerini sürdüren Zindecan Ziraat Meslek Lisesi, TİKA tarafından gerçekleştirilen kapsamlı yenileme projesi ile modern bir görünüme kavuştu. Okul binasının fiziki durumu iyileştirilerek, liseye donanım ekipmanları temin edildi. Okul çevresinde tarım işleri için kullanılacak uygulama bahçesinin zemini oluşturuldu ve modern sulama sistemi kuruldu. Genel eğitim malzemelerinin yanı sıra bölgenin ekonomik canlılığını sağlayan tarım faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerekli araç ve ekipmanlar da temin edildi.

Bölgedeki nüfusun büyük çoğunluğu geçimini tarım sektöründen sağlıyor. Bu nedenle Ziraat Meslek Lisesi'nin altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunulması, bölgenin tarım sektörünün daha etkin ve verimli bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak. TİKA, projeyle Afganistan'ın eğitim sektörüne yaptığı önemli katkıların yanı sıra, bölgenin ekonomik kalkınmasına da destek oluyor. - ANKARA