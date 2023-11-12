TİKA, Afganistan'da depremzedelere kışlık çadır desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde depremden etkilenen 1000 aileye kışlık çadır desteği sağladı. Ayrıca bölgede 10 adet seyyar tuvalet kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde 1000 depremzede aileye kışlık çadır desteğinde bulundu.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat'ta ekimde yaşanan depremlerin ardından 2 bin aileye gıda kolisi yardımı yaptıklarını, şimdi ise Zindecan ilçesinde depremden etkilenen köylerdeki ihtiyaç sahibi 1000 aileye kışlık çadır desteğinde bulunduklarını söyledi.

Deniz, bölgede ayrıca 10 adet seyyar tuvalet kurulduğunu aktardı.

Çadırların dağıtımına Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan ve Afgan Kızılayı'ndan yetkililerin de eşlik ettiğini belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Herat depreminden çok sayıda yerleşim yeri etkilendi ve evsiz kalan insan sayısı da çok olduğundan barınma ihtiyacını karşılamak üzere çadır temini işine öncelik verdik. Havaların da soğumasıyla sokakta ve parklarda çadırsız kalmak zorunda kalan kişilere de yardımcı olmak istedik."

2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat'ta 7 Ekim ve sonrasında art arda şiddetli depremler meydana gelmişti.

Bölgede o dönem iki hafta içinde en büyüğü 6,3 olan 4 deprem meydana gelmiş, 5'in üzerinde de çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Taliban geçici hükümeti, depremlerde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Depremler sonrası çok sayıda Heratlı geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalmıştı.