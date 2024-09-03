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Ticaret Bakanı Ömer Bolat İsveç'te Johan Forssell ile görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsveç'te Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile bir araya geldi. İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni işbirlikleri için güçlü bir zemin oluşturuldu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İsveç'te Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, " İsveç'te Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Johan Forssell ile JETCO II. Dönem Toplantısı vesilesiyle bir araya gelerek, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini ve fırsatları değerlendirdik. Toplantıda, ikili ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesini teminen özellikle yenilenebilir enerji, sağlık turizmi, yeşil ekonomi, teknoloji, savunma, KOBİler ve start-uplar konusunda yeni işbirlikleri için güçlü bir zemin inşa ettik, yol haritamızı imzaladığımız JETCO Protokolü ile kayda geçirdik. Özel sektör kuruluşlarımız, iş dünyamız, sanayicilerimiz ve şirketlerimizle el ele vererek ikili ticaret hacmimizi kısa süre içerisinde 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İsveç ile ikili düzeydeki işbirliğimizi ilerletmenin yanı sıra Gümrük Birliğinin modernizasyonu için de ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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