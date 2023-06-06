Tibet, 2022'de dünyanın en iyi ekolojik bölgelerinden biri olacak

Tibet Özerk Bölgesi yetkililerinin son raporuna göre, Tibet, 2022 yılında ekolojik çevre kalitesi açısından dünyanın en iyi bölgelerinden biri olmaya devam edecek. Bölgede yerel biyolojik çeşitliliği koruma, sürdürülebilir kalkınmayı destekleme ve biyolojik çeşitlilik izleme ağını iyileştirme çabaları güçlendirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Hoh Xil'deki Qinghai-Tibet karayolunda karşıdan karşıya geçen hamile Tibet antilopları, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhang Hongxiang/Xinhua)

LHASA, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi yetkililerinin, bölgenin ekolojik ortamıyla ilgili son raporuna göre, Tibet, 2022 yılında ekolojik çevre kalitesi açısından dünyanın en iyi bölgelerinden biri olmaya devam etti.

Bölgesel ekoloji ve çevre departmanı tarafından Pazartesi günü yayımlanan rapora göre, Tibet'te yıl içinde iyi hava kalitesi ortalama yüzde 99.5'i buldu.

2022 boyunca, Everest (Qomolangma) Dağı'ndaki genel hava kalitesi, Çin'in ulusal standartlarına göre en iyi seviye olan 1. sınıf olarak derecelendirildi. Öte yandan bölgenin merkezi Lhasa, hava kalitesinin yüksek olduğu günler açısından hava kalite denetimi yapılan 168 büyük kent arasında birinci sırayı aldı.

Tibet'te son yıllarda yerel biyolojik çeşitliliği koruma, sürdürülebilir kalkınmayı destekleme ve biyolojik çeşitlilik izleme ağını iyileştirme çabaları güçlendirildi.

Rapor, yöreye ait bir tür olan Tibet antilobu nüfusunun, 20. yüzyılda kaydedilmiş en düşük seviye olan yaklaşık 70.000'den, günümüzde 300.000'in üzerine çıktığını gösterdi.

Rapora göre, Çin'de en üst koruma altında sıralanan siyah boyunlu turnaların sayısı 20. yüzyılda 3.000'in altındayken günümüzde 10.000'in üzerine çıktı. Yunnan altın saçlı maymun ve Tibet kızıl geyikleri gibi diğer nadir ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yabani hayvanların nüfuslarında da belirgin bir toparlanma görüldü.

Bölgesel ekoloji ve çevre departmanına göre, geçen yıl sonu itibarıyla Tibet'te kurulu doğal koruma alanı sayısı toplam 47'ye ulaştı. Bunlar, bölgedeki karasal alanın yüzde 34'ünden fazlasına denk gelen 412.000 kilometrekareden fazla alanı koruma altına alıyor.