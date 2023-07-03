Tiananmen Meydanı'ndaki arabulucu öldü

Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve protestocular arasında arabuluculuk yapan ÇKP Üyesi Yan Mingfu 91 yaşında hayatını kaybetti. Yan, 1989'da Tiananmen Meydanı'ndaki protestolarda önemli bir rol oynamıştı.

Tiananmen Meydanı'ndaki olaylarda, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve protestocular arasında arabuluculuk yapan ÇKP Üyesi Yan Mingfu 91 yaşında öldü.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, ailesi Yan'ın "hastalık sebebiyle" öldüğünü duyurdu.

Aile, 91 yaşında yaşamını yitiren Yan için anma töreni yapılacağını bildirdi.

Yan, 1989'da Tiananmen'de protesto düzenleyen öğrencilerle hükümet arasında arabuluculuk yaparak önemli bir rol oynamış, olayların ardından görevden alınmıştı.

Tiananmen Meydanı olayları

Çin'de Nisan 1989'dan başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiğine karar vererek 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Olayların tartışılması ve anmalara konu edilmesi, Çin'de bugün hala tabu kabul ediliyor.