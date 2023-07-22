THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI BOLAT: HEDEFİMİZ, YÜZDE 80 OLAN TRANSİT YOLCU ORANINI TERSİNE ÇEVİRMEK

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye Tanıtım Etkinlikleri ve THY'nin 90'ıncı kuruluş yıldönümü sebebiyle Güney Kore'nin başkenti Seul ile Japonya'nın başkenti Tokyo'da, basın mensupları ve önde gelen sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye Tanıtım Etkinlikleri ve THY'nin 90'ıncı kuruluş yıldönümü sebebiyle Güney Kore'nin başkenti Seul ile Japonya'nın başkenti Tokyo'da, basın mensupları ve önde gelen sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bolat, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, halen yüzde 80 civarında olan transit yolcu oranını tersine çevirmeyi hedeflediklerini söyledi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Seul ve Japonya'da iki ayrı otelde düzenlenen tanıtım etkinlikleri öncesinde, beraberindeki bir grup gazeteciye uçakta açıklamalarda bulundu.

THY olarak, halen yüzde 80 civarında olan transit yolcu oranını tersine çevirerek, yurt dışı uçuşlardaki transit yolcu oranını yüzde 20 - 25'lere düşürüp, geri kalanların ise ülkemize gelen yolculardan oluşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Bolat, uçakta verdiği demeçte şunları kaydetti:

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