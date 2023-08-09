THY, Nijer'deki Türk vatandaşlarını tahliye ediyor

Türk Hava Yolları, askeri darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşlarını özel izinle gerçekleşen bir uçuşla Türkiye'ye getiriyor.

TÜRK Hava Yolları(THY), askeri darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini özel izinle gerçekleşen bir uçuşla Türkiye'ye getiriyor. İstanbul'dan Nijer'e giden uçağın, sabah 05.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.

THY'nin TK635 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçağı, öğle saatlerinde İstanbul'dan Nijer'in başkenti Niamey'e hareket etti. THY uçağı, hava sahası tüm uçuşlara kapatılan Nijer'e alınan özel izinle akşam saatlerinde Niamey Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na indi. Burada bekleyen Türk vatandaşlarını alan uçak, Türkiye saatiyle 23.30 sıralarında Nijer'den havalandı. THY uçağının sabah 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

BİLAL EKŞİ'DEN NİJER UÇUŞUYLA İLGİLİ PAYLAŞIMTHY Genel Müdürü Bilal Ekşi de konuya ilişkin 'Twitter' hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki Türk Hava Yolları var. Nijer'de bulunan vatandaşlarımızı ve yolcularımızı özel bir sefer ile ülkemize getiriyoruz" ifadelerini kullandı.