THY İstanbul-Marakeş uçağı Cezayir'e zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Marakeş uçağı, intihar vakası dolayısıyla Cezayir'e zorunlu iniş yaptı. Uçakta şüpheli bir yolcu olduğu fark edildi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze alındıktan sonra uçak seferine devam edecek.