THY'den Venezuela Uçuşlarına İptal

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, ABD'nin Venezuela hava sahası ile ilgili uyarısı sonrası Karakas uçuşlarını 24-29 Kasım tarihleri arasında iptal etti. Yolcular, alternatif rotalara yönlendiriliyor.

ABD'nin Venezuela hava sahasına yönelik uyarısının ardından Türk Hava Yolları, 24–29 Kasım tarihleri arasında başkent Karakas uçuşlarını iptal etti.

ABD'nin sivil havacılık otoritesi Federal Havacılık İdaresi (FAA), büyük havayolu şirketlerini Venezuela hava sahasında 'potansiyel olarak tehlikeli' bir durum bulunduğu konusunda uyararak bölge üzerinden yapılan uçuşlarda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Bu kapsamda THY, Venezuela'nın başkenti Karakas'a yaptığı seferleri 24-29 Kasım tarihleri arasında iptal ettiğini duyurdu. Şirketin seyahat acentelerine gönderdiği bilgilendirmede iptal seferlerden etkilenen yolcuların alternatif rotalara yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Yolcuların Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana hatları üzerinden alternatif seferlere yönlendirilebileceği açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
